مواجهة قضائية جديدة ضد ترامب لوقف فصل آلاف العمال الفيدراليين .. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

قام عشرون محاميًا عامًا ديمقراطيًا برفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في المحكمة الفيدرالية وتقدموا بطلب للحصول على أمر تقييدي مؤقت ضد ما يقرب من عشرين وكالة فيدرالية، بحجة أن عمليات الفصل الجماعي لآلاف الموظفين الفيدراليين المتدربين في الأسابيع الأخيرة تمت بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وتدعو الدعوى وطلب الأمر التقييدي، المرفوع في المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند يومي الخميس والجمعة، قاضيًا فيدراليًا إلى وقف عمليات الفصل المخطط لها للعمال الفيدراليين المتدربين وإعادة أولئك الذين تم فصلهم بالفعل.

وكتب المحامون في أوراق المحكمة: "تُركت الولايات الآن لالتقاط قطع القوى العاملة الفيدرالية المحطمة - ومعالجة العديد من طلبات تعويض البطالة ومساعدة سكاننا في البحث عن وظائف جديدة مع كل موجة جديدة من عمليات الفصل،" بحجة أن الطريقة التي حدثت بها عمليات الفصل طغت بشكل غير ملائم على أنظمة الدعم الحكومي وتسببت في ضرر اقتصادي. "يجب على هذه المحكمة أن توقف عمليات الفصل غير القانونية الآن".

وتعد الإجراءات القانونية الموازية من بين أحدث عشرات الشكاوى الفيدرالية من المدعين العامين والمجموعات الخاصة في جميع أنحاء البلاد بهدف استعادة أو عكس الإجراءات التنفيذية للبيت الأبيض منذ تولى الرئيس ترامب منصبه في 20 يناير.

وتستهدف هذه الدعوى العملية التي تم بموجبها فصل ما يقدر بنحو 24000 موظف فيدرالي تحت الاختبار حتى الآن - زاعمًا أن خطابات إنهاء الخدمة للعمال ذكرت زوراً أنهم طُردوا بسبب مشاكل في الأداء، بينما، وفقًا للمدعي الرئيسي والمدعي العام لولاية ماريلاند أنتوني جي براون، "كانت عمليات الفصل بوضوح جزءًا من محاولة الإدارة لإعادة هيكلة وتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بأكملها".

وبموجب القوانين واللوائح الفيدرالية، إذا أنهت الحكومة عمل الموظفين تحت الاختبار بشكل جماعي لأسباب لا علاقة لها بالأداء، فيجب على الوكالات اتباع إرشادات "التخفيضات في القوة". ويشمل ذلك حماية وظيفية إضافية للمحاربين القدامى العسكريين وإخطارًا لمدة 60 يومًا على الأقل للولايات المتضررة حتى يتمكن المسئولون المحليون من إنشاء فرق استجابة سريعة لدعم زيادة عدد السكان العاطلين عن العمل.