مفوضية اللاجئين: مليون نازح في شمال غرب سوريا يخططون للعودة إلى ديارهم

كتبت: هند المغربي

أظهر استطلاع جديد أجرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها أن ما يصل إلى مليون نازح داخلي يعيشون في المخيمات ومواقع النزوح في شمال غرب سوريا ينوون العودة إلى مناطقهم الأصلية خلال العام المقبل، منهم 600 ألف في الأشهر الستة المقبلة.

وأكدت المفوضية الأممية يناير، كان أكثر من 3.4 مليون نازح داخلي يعيشون في شمال غرب سوريا، بما في ذلك 1.95 مليون في 1500 مخيم وموقع نزوح آخر في محافظتي إدلب وحلب، وفقا للمفوضية.

ومن جانبها قالت المتحدثة باسم المفوضية سيلين شميت إن نوايا العودة "قوية بشكل خاص بين النازحين داخليا في إدلب، حيث أعربت اثنتان من كل ثلاثة أسر شملهم الاستطلاع عن رغبتهم في العودة إلى ديارهم"، وقالت إن مناطق الخطوط الأمامية السابقة في محافظتي إدلب وحلب هي الوجهات الأساسية المقصودة للعودة، وخاصة منطقتي معرة النعمان وجبل سمعان.

وأضافت: "إذا تمت حركات العودة هذه، فقد يرتفع عدد السكان في منطقتي معرة النعمان وكفر نبل من ثلاثة آلاف إلى 130 ألف فرد. وبشكل عام، قد تشهد 23 منطقة تضاعف عدد سكانها على الأقل، مما يضع ضغوطا إضافية على الخدمات والبنية التحتية المنهكة".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إن سوريا تحتاج إلى دعم عاجل لإعادة البناء بعدما دمرت سنوات الصراع الاقتصاد والبنية التحتية، مما جعل 90 في المائة من السكان يعتمدون على المساعدات.

ودعت المجتمع الدولي إلى الالتزام الراسخ بدعم السوريين من خلال دعم الجهات الفاعلة الإنسانية والاستثمار في التعافي المبكر". وقالت إنه من خلال ضخ الدعم، يمكن للمجتمع الدولي المساعدة "في إنهاء ما لا تزال أكبر أزمة نزوح في العالم".