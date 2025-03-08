مصرع سيدة وإصابة 3 من أسرتها دهستهم سيارة أمام منزلهم بالسويس

السويس_ صبرى غانم

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 3 آخرين من أقاربها، بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح صدمتهم سيارة مسرعة خلال جلوسهم أمام منزلهم في السويس.

تم نقل المصابين إلى مجمع السويس الطبى لإسعافهم ورعايتهم طبيا بينما تم التحفظ على الجثة بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من المواطنين بالقطاع الريفي يفيد إصابة 4 بقرية الكيلو 46 دهستهم سيارة مسرعة، وعلى الفور وجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 3 سيارات من نقاط التمركز القريبة لموقع الحادث.

وتبين أن الحادث وقع خلال جلوس أفراد من أسرة واحدة أمام منزلهم بحي الجناين خارج حرم الطريق قبل موعد الإفطار بساعة، وأثناء ذلك فوجئوا بسيارة ربع نقل بيضاء قادمة بسرعة جنونية تصطدم بهم، وتطيح مقدمة السيارة بأربعة منهم، بينما نجا طفل صغير من الحادث.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع سيدة مسنه، بينما أصيب زوجها وشقيقته وطفل صغير حفيدهما، وقال مصدر مسؤول بمجمع السويس الطبي إن قسم الطوارئ استقبل شخص مسن وشقيقته وطفل صغير مصابين في حادث سير، وأفاد الفحص والتشخيص الطبي إصابتهم بكسور مضاعفة بالعمود الفقري والحوض والساقين نتيجة لقوة اصطدام السيارة بهم.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيق.

