مسؤول أممي يحذر من الأوضاع الصعبة لمنع المساعدات من غزة في رمضان

كتبت: هند المغربي

شدد نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، سام روز على أهمية إعادة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة لافتا الي معاناة الفلسطنيين في غزة على مدى الأشهر الـ 16 الماضية، بسبب الحصار والبؤس الذي يواجهونه".

وقال المسؤول الأممي إنه من الضروري إعادة السماح للمساعدات الإنسانية بدخول غزة بعد مرور نحو أسبوع على إغلاق المعابر الحدودية يأتي هذا في وقت ما زال يعاني السكان من أوضاع صعبة

وأضاف المسؤول الأممي: "ينبغي للأسر الفلسطينية أن تحتفل بشهر رمضان المبارك لكنهم مرة أخرى يواجهون حالة من عدم اليقين، مع تضاؤل الإمدادات في الأسواق، وتعرض الخدمات الإنسانية الرئيسية مثل المساعدات الغذائية والمخابز والرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي للخطر مرة أخرى".

ودعا المسؤول الأممي إلى ضرورة إعادة فتح الحدود، مؤكدا أن "المساعدات الإنسانية غير قابلة للتفاوض بموجب القانون الإنساني الدولي مشددا على أنه من الأهمية بمكان تمديد وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن وتمكين السكان في غزة من العودة لإعادة بناء حياتهم.