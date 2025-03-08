محافظ بنى سويف يهنئ الرئيس السيسى بذكرى انتصارات العاشر من رمضان

بنى سويف - هانى فتحى

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1393هـ "الموافق السادس من أكتوبر 1973".. جاء فيها:

"يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار،داعياً المولى عزوجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وناصراً للحق، وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها".

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة لكل من:الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أحمد فتحى إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة، المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور نظير عياد مفتى الجمهورية، هنأهم خلالها بذكرى انتصار العاشر من رمضان/السادس من أكتوبر،سائلاً المولى أن يعيدها عليهم وعلى الشعب المصرى بكل الأمن والرخاء والاستقرار.