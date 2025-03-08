محافظ المنوفية: رفع أكثر من 33 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات بنطاق المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقرير جهود الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام فى رفع تراكمات القمامة من النقاط الوسيطة والمقالب العمومية إلى المدفن الصحى والتخلص منها بشكل آمن حفاظا على الصحة العامة.

وأوضح مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة أنه خلال شهر فبراير الماضى تم الانتهاء من رفع أكثر من 33 ألف طن تراكمات قمامة ومخلفات، حيث تم رفع 2000 طن بنطاق حى شرق و2960 طنا تقريباً بنطاق حى غرب شبين الكوم، ورفع 700 طن قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 4560 طنا مخلفات بمركز ومدينة قويسنا، وكذا إزالة 2660 طنا تقريباً تراكمات قمامة بنطاق مركز ومدينة الباجور، 3030 طنا فى بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 5538 طن، فيما تم الانتهاء من رفع 4630 طن قمامة بمركز ومدينة تلا، بالإضافة إلى رفع 900 طن بمدينة سرس الليان، ورفع 1138 طنا بمركز السادات، 4890 طنا بنطاق مركز ومدينة أشمون.

ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع وحدة التدخل السريع فى شن حملات النظافة المكثفة بكافة أرجاء المحافظة لضمان التعامل الفورى مع كافة بؤر تجمعات القمامة ونقلها إلى المدفن الصحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.