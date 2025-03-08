محافظ الجيزة يعاين موقع إصلاح كسر خط طرد صرف صحى فى أبو النمرس.. فيديو

كتبت – مرام محمد

عاين المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، موقع إصلاح كسر خط طرد صرف صحي بمركز ومدينة أبو النمرس.

جاء ذلك ضمن جولة موسعة يجريها محافظ الجيزة، يرافقه إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم السبت، في مدينة أبو النمرس، لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد يوم ثابت أسبوعيًا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحى أو المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول فى الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دورى بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميدانى للتأكد من ذلك.



