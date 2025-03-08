محافظ الجيزة يتفقد مستشفى أبو النمرس المركزى للوقوف على جودة الخدمات.. فيديو

كتبت – مرام محمد

زار المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، مستشفى أبو النمرس المركزي، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ الجيزة، يرافقه إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، قسم الحضانات بالمستشفى، ووحدة الغسيل الكلوي، للاطمئنان على صحة المرضى والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك ضمن جولة موسعة يجريها محافظ الجيزة، اليوم السبت، في مدينة أبو النمرس، لمتابعة سير العمل بمشروعات التطوير ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشهدت جولة محافظ الجيزة في مدينة أبو النمرس، معاينة موقع إصلاح كسر خط طرد صرف صحي، وتفقد أعمال رصف وتطوير طريق جسر الصليبة بشبرامنت.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتحديد يوم ثابت أسبوعيًا لعقد لقاء مع المواطنين بديوان عام الحى أو المركز بحضور الإدارات المعنية وإعلان موعده للجميع للاستماع إلى شكواهم وتوجيه المسئول فى الحال للتعامل مع الشكوى وحلها.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بعرض تقرير دورى بنتائج لقاءات المواطنين والشكاوى المعروضة من قبلهم وآليات التعامل معها وحلها، مؤكدًا على التواجد الميدانى للتأكد من ذلك.