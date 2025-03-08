مجموعة إى أف جى تتصدر التداولات بالبورصة للأسبوع الثالث بـ1.8 مليار جنيه

كتب ـ هانى الحوتى

تصدر سهم "مجموعة إي أف جي القابضة" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 69 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، للأسبوع الثالث على التوالي، يليه سهم "مصر الوطنية للصلب-عتاقة" بحجم تداول بلغ 119.1 مليون ورقة، وقيمة تداول 760.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 8.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 650 مليون جنيه، ثم "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول 22.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 553.7 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 59.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 501.3 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 20.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 476.9 مليون جنيه، ثم "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 8.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 440.9 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية"، بحجم تداول 50.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 409.4 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 36.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 393.1 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 5.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 362.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 30947.44 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 8549.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 11867.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.90% ليغلق عند مستوى 38618.21 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 10.89% ليغلق عند مستوى 11695.25 نقطة.

