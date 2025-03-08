لجنة التحقيق الخاصة بسوريا تدعو إلى وقف العنف فى الساحل السورى

وكالات

دعت لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بسوريا، إلى وقف العنف المتصاعد من جراء الاشتباكات الدائرة في الساحل السوري، لتجنب إراقة المزيد من الدماء.

وقالت اللجنة في بيان نشرته الجمعة، إنها "تلقت تقارير مقلقة عن تصاعد العنف في اللاذقية وطرطوس وحماة"، مشيرة إلى أنها تحقق في مقاطع فيديو مثيرة للقلق يتم تداولها حاليا، تُظهر رجالا مسلحين يشاركون في عمليات قتل ممنهجة، وقسوة شديدة تجاه أشخاص عُزّل.

وحثّت اللجنة جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب المزيد من إراقة الدماء والسماح باستعادة الأمن والنظام.

هذا وأعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون عن بالغ قلقه إزاء التقارير الواردة بشأن اشتباكات عنيفة وحالات قتل في المناطق الساحلية، بما في ذلك بين قوات سلطات تصريف الأعمال وعناصر موالية للنظام السابق، مع ورود تقارير مقلقة للغاية عن وقوع ضحايا مدنيين.

وقال بيدرسون في بيان أصدره الجمعة إنه "في ظل استمرار تطورات الأوضاع وسعينا للتأكد من الحقائق بدقة، فإن هناك حاجة فورية لضبط النفس من جميع الأطراف، وضمان الاحترام الكامل لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي".

وشدد على أنه ينبغي على جميع الأطراف الامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تأجيج التوترات، أو تصعيد النزاع، أو تفاقم معاناة المجتمعات المتضررة، أو زعزعة استقرار سوريا، أو تقويض انتقال سياسي ذي مصداقية وشامل للجميع.