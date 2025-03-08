قطر تدين جرائم المجموعات الخارجة عن القانون وتؤكد دعمها للحكومة السورية

إيمان حنا

أعربت قطر عن إدانتها بأشد العبارات الجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون واستهدافها القوات الأمنية في الجمهورية العربية السورية الشقيقة. وفق وكالة الأنباء القطرية .

وتؤكد وزارة الخارجية تضامن دولة قطر ووقوفها مع الحكومة السورية ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لتوطيد السلم الأهلي وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد .



وتجدّد الوزارة دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق تطلعات شعبها في الحرية والتنمية والازدهار.

كما أعربت وزارك الخارجية الكويتية عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين للجرائم التي ترتكبها مجموعات خارجة عن القانون في الجمهورية العربية السورية الشقيقة واستهدافها لقوات الأمن ومؤسسات الدولة.وفق كونا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، وقوف الكويت إلى جانب الجمهورية العربية السورية ودعمها لجميع الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية لحفظ أمنها واستقرارها الوطنيين.

من جهة أخرى، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش عن قلقه إزاء الاشتباكات الأخيرة في المناطق الساحلية في سوريا، بما في ذلك التقارير حول سقوط ضحايا من المدنيين.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا داعيا الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية.