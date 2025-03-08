في اليوم العالمى للمرأة.. تعرف على دورها فى الكنيسة

كتبت – بتول عصام

في اليوم العالمي للمرأة، تبرز الكنيسة دور المرأة كمكون أساسي في الحياة الروحية والخدمية، حيث تحمل رسالة المحبة والعطاء في مختلف مجالات العمل الكنسي، فمنذ فجر المسيحية، كان للمرأة دور بارز في نشر الإيمان وخدمة الكنيسة، بدءًا من مريم العذراء، والقديسات اللواتي قدمن نموذجًا مضيئًا في الإيمان والخدمة. واليوم، تستمر المرأة في أداء رسالتها من خلال التعليم الكنسي، والخدمة الاجتماعية، والعمل الرعوي، مسهمة في بناء مجتمع متكامل يقوم على المحبة والإيمان.

والمرأة في الكنيسة تصلح أن تكون شماسة (بدون وضع يد) تساعد أسقفًا في أمور الخدمة؛ مثل فيبي شماسة كنيسة كنخريا وأوليمبياس التي كانت شماسة للقديس يوحنا فم الذهب بطريرك القسطنطينية، أيضا للمرأة اختصاصات في أعمال كثيرة في الكنيسة في الخدمة الاجتماعية، وفي تعليم النساء والأطفال وخدمتهن وفي رسم الأيقونات، وفي صنع ملابس الكهنوت، وفي رعاية الأيتام والمتغربات والمحتاجين.. إلخ.

وعند النظر إلى العذراء مريم، وهي أقدس إنسانة، فتصبح صاحبة النموذج فى الخدمة الهادئة، كما قال عنها البابا تواضروس الثاني، وظهر ذلك في 3 مجالات، وهي روح الصلاة فكانت خدمتها تتميز بالهدوء والصلاة والتسابيح والتراتيل، وكانت أيضا صلاة متأملة فكانت تتأمل في كل ما تقراءه، بالإضافة إلى خدمتها خدمة ناجحة بعيدة عن الضخب، فالصخب علامة فى حياة الأرض أما الهدوء فعلامة في حياة السماء.

