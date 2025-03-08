فى ذكرى رحيله.. تعرف على إنجازات البابا كيرلس السادس للكنيسة

كتبت – بتول عصام

تحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، يوم الأحد 9 مارس، ومن المقرر أن تُقام الصلوات والعظات الروحية في الكنائس والأديرة تكريمًا لذكراه.

وشهدت حبريته العديد من الإنجازات البارزة، منها:

- إعادة إحياء دير مارمينا بمريوط، حيث وضع حجر الأساس له في 27 نوفمبر 1959.

- بناء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، التي وضع حجر أساسها الرئيس جمال عبد الناصر في 24 يوليو 1965.

- استعادة رفات القديس مرقس الرسول إلى مصر في 24 يونيو 1968.

- إعلان ظهور السيدة العذراء على قباب كنيستها بالزيتون في 2 أبريل 1968.

- إجراء الميرون المقدس في أبريل 1967.

- تأسيس أسقفيات جديدة، مثل أسقفية التعليم، أسقفية البحث العلمي، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وأنشئت فى عهده هيئة الأوقاف القبطية ولجنة إدارة أوقاف البطريركية.

- نشر الخدمة القبطية بالخارج، حيث بدأت الكنيسة القبطية نشاطها في الكويت، لبنان، كندا، أستراليا، ولندن، وافتُتحت كنائس في نيوجيرسي وكاليفورنيا.

وتشهد ذكرى رحيله احتفالات خاصة في دير مارمينا بمريوط، حيث يرقد جسده الطاهر، إذ يتوافد الآلاف من الأقباط من مختلف المحافظات للصلاة والتبرك، مستذكرين سيرته العطرة ومواقفه الروحية، وقام البابا كيرلس ببناء الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالعباسية، وقام الرئيس جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس لها فى 24 يوليو 1965م.

