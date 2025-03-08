غرق الطابق الأول بمركب ثابت فى المنصورة بعد تسريب المياه بداخله.. صور

الدقهلية - شريف الديب

غمرت مياه النيل الطابق الأول بمركب سياحي مكون من أربعة طوابق بمدينة المنصورة، يستخدم كمتنزه للمواطنين ومطعم بالمشاية السفلية أمام فيلا غيث.

وتلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بحدوث تسريب كبير للمياه داخل أحد المراكب الثابتة بمياه نهر النيل فى المنصورة والتى يوجد بها مطعم سياحي.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المركب مكون من اربعة طوابق وقد حدث تسريب فى المياه مما أدي إلى غرق الدور الأول بالمركب بالكامل وهبوطه تحت سطح المياه.

وتم استدعاء لجنة فنية من وزارة الرى لمتابعة الأمر واتخاذ اللازم، وجاري استدعاء متخصصين لمحاولة إنقاذ المركب من الغرق، وجاري تحرير محضر بالواقعة، وقد انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة لمكان الحادث لمتابعة التطورات والوقوف على المستجدات.







المركب المركب



المحافظ في موقع غرق المركب المحافظ في موقع غرق المركب



المركب الغارق المركب الغارق







