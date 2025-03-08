عمر محمد ابن الشرقية يحصد المركز الثالث ببطولة الفجيرة المفتوحة للكاراتيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

توج الطفل عمر محمد أمين مرواد 12 سنة بالصف الأول الإعدادى الأزهرى بطلا عالميا بعد حصوله على المركز الثالث فى للكاراتيه ببطولة الفجيرة المفتوحة، المقامة في الإمارات.

قال الدكتور محمد مرواد الأستاذ بمعهد البحوث الزراعية، إن نجله عمر بدأ بلعبة الكاراتيه في سن 7 سنوات، ثم انضم لقطاع الكوميتيه في سن 9 سنوات، وأنه منذ نعومة أظافره وهو مجتهد جدا في تمرينه ودراسته، وكان دائما متفوقا فى دراسته ويحصل أعلى الدرجات.

ونظرا لنشاطه الواضح ومواظبته على التمرينات والتركيز على كل الحركات التى يتمرن عليها، ظهرت موهبته ووضحت لكل الجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد وهدان المدير الفني لمنتخب مصر والمدير الفني لنادي ههيا الرياضى للكاراتيه، والكابتن إسلام عمر الفاروق مدرب منتخب مصر ، والكابتن محمد سليمان عبدالوهاب مدرب أبطال العالم ، والكابتن محمود الصيني الذى تولى تمرين نجلى عمر، وبدأ تجهيزه للبطولات بمعسكرات يومية، والاحتكاكات مع الكثير من الأندية لتنمية الخبرات ورفع المستوى.

وبرع عمر فى اللعبة وظهر بمستوى عال وبدأ يشارك في عدة بطولات محلية بداية من سن 10 سنوات، وحصل على مركز أول على محافظة الشرقية وثالث جمهورية عام 2023، ثم شارك في بطولة الجمهورية للقطاعات 2024 ، ومؤخرا حصل على المركز الأول والميدالية الذهبية على العالم فى بطولة الكاراتيه بالفجيرة ، مسجلا اسمه كأصغر بطل عالم فى الكاراتيه.

وأكد البطل عمر أن والدته هي التي تنظم له مواعيد التدريب والمدرسة والدروس الخصوصية والأكل والتغذية الخاصة به لرفع من قدراته الذهنية والبدنية وحثه على الصلاة في أوقاتها وحفظ القرآن، أما والدي كان المشجع ليا معنويا ويتابع مستوى نشاطي مع الكابتن الخاص بتدريبى، ولم يتأخر عني بالتشجيع المعنوي والمادي .



البطل مع مدربيه