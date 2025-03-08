طقس متقلب يضرب دول الخليج مع احتمال هطول أمطار

وكالات

تشهد معظم دول مجلس التعاون الخليجى اليوم السبت طقسا متقلبا مع احتمال هطول أمطار متفرقة فى عدة بلدان.

ففى السعودية، قال المركز الوطنى للأرصاد إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدى إلى جريان سيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتى الرياض والشرقية.

فى حين تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع فرصة تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأصدر المركز إنذارا أحمر فى المنطقة الشرقية، حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة السرعة وانعدام فى مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

كما أصدر المركز إنذارا برتقاليا فى مناطق عسير والباحة، حيث يتوقع هطول أمطار متوسطة ورياح شديدة السرعة، مع شبه انعدام فى مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان سيول وصواعق رعدية.

وفى إنذار أصفر، توقع المركز الوطنى للأرصاد أمطارا خفيفة ورياحا نشطة وتدنيا فى مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية فى الرياض ومكة المكرمة.

وفى الكويت، أصدر مركز الأرصاد التابع للإدارة العامة للطيران المدنى تنويها جويا بانخفاض الرؤية بسبب الضباب فى عموم مناطق البلاد، مع احتمال هطول أمطار متفرقة فى البلاد.

وعقب توقف العمل به لفترة قصيرة لغرض الصيانة نتيجة سوء الأحوال الجوية، عادت حركة الطيران للعمل بمطار الكويت الدولى صباح اليوم السبت، وفق جريدة النهار الكويتية.

وفى قطر، تحدثت إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة الطيران المدنى عن طقس غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية مع هبوب الغبار أحيانا، وجو بارد نسبيا ليلا، ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وحذرت من رياح قوية وأمواج عالية فى البحر مع أمطار رعدية وأجواء غائمة على البلاد وأمطار متفرقة فى بعض المناطق وعلى البحر.

وفى الإمارات، أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرا من انتشار الغبار فى مناطق حبشان والمرفأ والوريس والسلع.

أما فى البحرين، فأفادت إدارة الأرصاد الجوية فى وزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع لليوم السبت سيكون غير مستقر، مع احتمال تساقط أمطار قد تكون رعدية أحيانا، مع رياح متقلبة الاتجاه.

وحذرت الأرصاد من أمطار رعدية مع رياح شديدة السرعة وارتفاع للموج واحتمال وصول درجة الحرارة العظمى فى البلاد إلى 25 درجة مئوية، فى حين تنخفض الصغرى إلى 19 درجة مئوية.

أما هيئة الطيران المدنى فى سلطنة عمان، فقد سجلت اليوم السبت طقسا صحوا عامة، مع احتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب فى أجزاء من مناطق جنوب الباطنة وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.