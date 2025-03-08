ضبط 208 آلاف و 728 عبوة مياة غازية مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتكليفات محافظ الشرقية،شَنت ادارة تموين بلبيس حملة تموينية برئاسة احمد مرسي مدير الإدارة، و حمادة صالح كبير مفتشي الرقابة التموينية بالإدارة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخازن ، وأسفر المرور والتفتيش عن تحرير المحضر رقم 4831 جنح بلبيس لضبط مخزن مستلزمات مطاعم يُدار بدون ترخيص وتم ضبط 208 ألف و 728 عبوة مياة غازية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير تدل على مصدرها.

وبإستكمال أعمال الحملة، تم ضبط طن و250 كيلو مادة خام مستخدمة لتصنيع نعل الأحذية الرياضية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بفواتير داخل مخزن يُدار بدون ترخيص، وتم تحرير محضر برقم 4532 جنح بلبيس.

