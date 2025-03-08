صراع التخفيضات ينعش سوق السيارات فى مصر.. اعرف التفاصيل

كتبت أماني سمير

تسود حاليا حالة من الانتعاش النسبى بسوق السيارات فى مصر وذلك بعد الركود الكبير منذ نهاية عام 2024 المنصرم ، ومع دخول العديد من الماركات التجميع المحلى ووجود سيارات بأسعار تحت شريحة المليون جنيه.

وتنافست شركات السيارات على عمل تخفيضات متنوعة لمزيد من الرواج فى المبيعات خلال الربع الأول من العام الجارى 2025 ، وبالفعل تم عمل تخفيضات على بعض علامات السيارات الأوربية واليابانية والكورية والصينية ايضا واليكم ابرز هذه التخفيضات خلال شهر رمضان الكريم وهم حوإلى 8 علامات وهم كالاتى :

شانجان CS55 بلس

•الفئة الأولى Elite بسعر 1,235,000 جنيه

•الفئة الثانية Premium بسعر 1,340,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,410,000 جنيه

شانجان UNI-T

•الفئة الأولى Elite بسعر 1,350,000 جنيه

•الفئة الثانية Premium بسعر 1,450,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,550,000 جنيه

سيتروين C5 آير كروس

•الفئة Feel (سقف بانوراما) بسعر 1,700,000 جنيه

•الفئة Shine بسعر 1,820,000 جنيه

سوبارو كروس تريك

•ألفئة Luxury بسعر 2,250,000 جنيه

هيوندأى توسان

•الفئة الأولى Blaze بسعر 1,790,000 جنيه

•الفئة الثانية Redline بسعر 1,900,000 جنيه

•الفئة الثالثة Night بسعر 2,100,000 جنيه

•الفئة الرابعة Black Diamond بسعر 2,250,000 جنيه

•الفئة الخامسة N-Line بسعر 2,475,000 جنيه

شيرى تيجو 7 برو

•الفئة الأولى Comfort بسعر 1,250,000 جنيه

•الفئة الثانية Luxury بسعر 1,350,000 جنيه

شيرى تيجو 8 برو

•الفئة الثانية Luxury بسعر 1,590,000 جنيه

•الفئة الثالثة Flagship بسعر 1,690,000 جنيه

رينو تاليانت

•الفئة الأولى Evolution بسعر 699,000 جنيه

•الفئة الثانية Techno بسعر 799,000 جنيه

سيارات بايك



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جاك JS4

حصلت "جاك JS4 " على تخفيض قيمته 100 ألف جنيه على ألفئتين لتكون أسعارها الجديدة كما يلي:

* سعر الفئة الأولى 989,900 جنيه

* سعر الفئة الثانية 1,019,900 جنيه

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