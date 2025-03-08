شبورة مائية بطريق إسكندرية الزراعى واستقرار حركة المرور.. صور

كتب ـ بهجت أبو ضيف

يشهد طريق إسكندرية الزراعي حالة من الاستقرار والسيولة في حركة السير، رغم سقوط شبورة مائية صباح اليوم السبت، وسط انتشار لرجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، وسرعة التعامل مع أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على الحركة المرورية.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

شبورة مائية بطريق إسكندرية الزراعى

شبورة على طريق إسكندرية الزراعى

سيولة مرورية بطريق إسكندرية الزراعى رغم الشبورة

انتظام المرور بطريق اسكندرية الزراعى

الشبورة على طريق إسكندرية الزراعى

حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى