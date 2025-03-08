اليوم السابع
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سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 فى قطر..عيار 18 بـ255.5 ريال

السبت، 08 مارس 2025 08:00 ص
سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 فى قطر..عيار 18 بـ255.5 ريال محل ذهب في الخليج
كتب حسام الشقويرى

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ننشر سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 في قطر، ويعد سعر الذهب في قطر من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في قطر تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 340.75 ريال

عيار 22 سجل 312.25 ريال

عيار 21 سجل 298.00 ريال

عيار 18 سجل 255.50 ريال

عيار 14 سجل 198.75 ريال

عيار 12 سجل 170.25 ريال

الاونصة 10595.25 ريال

الجنيه الذهب 2384.50 ريال

الأونصة بالدولار 2916.35 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة، بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.







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