اليوم السابع
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السبت، 08 مارس 2025 11:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4120 جنيها

السبت، 08 مارس 2025 08:00 م
سعر الذهب اليوم السبت 8-3-2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4120 جنيها تباين اسعار الذهب

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ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت ، حيث  ساعدت  التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار  التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

- سعر الذهب اليوم
 


عيار 24 يسجل 4708 جنيهات
- عيار 21 يسجل 4120 جنيهًا.
- عيار 18 يسجل 3531 جنيهًا.
- سعر عيار 14 يسجل 2746 جنيها.
- سعر الجنيه الذهب 32960 جنيهًا.
 

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

 







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