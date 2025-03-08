سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات

رحمة رمضان

ننشر سعر الدولار اليوم السبت 8-3-2025 استقرار امام الجنيه المصري فى ختام التعاملات وفقا لأخر تحديث الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.61 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم السبت فى ختام التعاملات، بالبنك الأهلى المصرى إلى 50.63 جنيه للشراء و50.73 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.63 جنيه 50.73 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.63 جنيه للشراء و 50.73 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم السبت بالبنوك المصرية الرئيسية فى ختام التعاملات كالآ تى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.63 جنيه للشراء.

50.73 جنيه للبيع.



