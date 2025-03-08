زراعة المنوفية: المساحات المنزرعة بالقمح فى المحافظة 102 ألف فدان

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس ناصر أبو طالب، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن الموسم الشتوى من المواسم الحيوية للقطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن القمح يعتبر المحصول الاستراتيجي الأهم على مستوى المحافظة.

أضاف أبو طالب أن محافظة المنوفية تحظى بتاريخ طويل من الالتزام بزراعة محصول القمح نظرًا لأهميته الاقتصادية والغذائية، لافتًا إلى أن المساحة المستهدفة لزراعة القمح هذا الموسم بلغت 109 آلاف فدان و المنزرعة فعليًا بلغت 102 ألف فدان.

أوضح أبو طالب أن المحصول في حالة جيدة بفضل التزام المزارعين بالتوصيات الفنية الصادرة عن مركز البحوث الزراعية، مشيرًا إلى أن لجان المتابعة تقوم بدور نشط في رصد أي تحديات تواجه الزراعة.

أشار أبو طالب إلى أن المديرية تتابع محصول القمح بشكل دوري من خلال لجان مكافحة متخصصة، و أن هذه اللجان تجري جولات ميدانية منتظمة للكشف عن أي إصابات محتملة سواء كانت فطرية أو آفات حشرية.

وأكد أن التدخل السريع من قبل الفرق الفنية يضمن بقاء محصول القمح في حالة جيدة، مشيرًا إلى أن المزارعين يلتزمون بالإرشادات الزراعية الموصى بها، مما يساهم في تحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة.



