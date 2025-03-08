رئيس جامعة بنها الأهلية يستقبل وفد أريزونا الأمريكية لبحث سبل التعاون

القليوبية - إبراهيم سالم

استقبل الدكتور تامر سمير رئيس جامعة بنها الأهلية، وفداً من جامعة أريزونا الأمريكية، برئاسة الدكتور وديع عطية المدير التنفيذي للبرامج المشتركة لجامعة ولاية أريزونا، والدكتورة رشا وهيب مدير البرامج المشتركة لجامعة ولاية أريزونا مع جامعة الجلالة، وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية، والدكتور أشرف المشد مدير برامج كلية الطب البشري.

وخلال اللقاء، تم مناقشة تبادل الخبرات في مجال التعليم العالي، كما تم التطرق إلى سبل تطوير برامج التعليم المستمر والشهادات المزدوجة بين الجامعتين، بالإضافة إلى بحث فرص إشراك الطلاب في برامج تدريبية وتبادل أكاديمي.

وأكد الدكتور تامر سمير، حرص الجامعة على تعزيز الشراكات الدولية بما يساهم في تحسين جودة التعليم والبحث العلمى، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون مع الجامعات العالمية، خاصة مع جامعة أريزونا التي تعد واحدة من الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أهمية تأثير التعاون على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في كلا المؤسستين .

وأشار الدكتور كريم الدش، إلى سعي الجامعة لتعزيز شراكاتها الدولية في مجالات متعددة على رأسها التبادل الطلابي والبرامج المشتركة مما يساعد الطلاب في الحصول على تجربة تعليمية متميزة ومتنوعة، لافتا إلى أهمية التعاون الأكاديمي بين الجامعة والجامعات الأخرى خاصة في ظل التحديات العالمية المعاصرة والتي يظهر معها الحاجة إلى التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات حول العالم كأداة قوية للتعامل مع هذه القضايا المعقدة.

وأشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، إلى أهمية التعاون الأكاديمي مع جامعة أريزونا الأمريكية، مؤكدا على ضرورة تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين في كلا الجامعتين، كما أن هذا التعاون سيتيح للطلاب التعرف على برامج أكاديمية متطورة، مما يعزز من فرصهم في سوق العمل ويعطيهم القدرة على مواجهة التحديات العالمية.

من ناحية أخرى، شهد اللقاء تنظيم جولة تفقدية لمنشآت الجامعة، بما في ذلك الورش والمعامل والمدرجات الدراسية، وأعرب الوفد عن سعادتهم بالتعاون مع جامعة بنها الأهلية، مشيدين بما شاهدوه من منشآت الجامعة التي صممت بأحدث التصميمات الهندسية العالمية.