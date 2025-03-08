رئيس الوزراء القطرى يقيّم إجراءات ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية

وكالات

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، إن إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأزمة الأوكرانية تشكل خطوات في الاتجاه الصحيح.

وأكد رئيس الوزراء القطري أن "تصرفات ترامب بشأن أوكرانيا تسير في الاتجاه الصحيح، كما يجب أن ينتهي الصراع سلميا مع احترام مصالح الطرفين".

وأشار آل ثاني إلى أنه "إذا نظرت إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس ترامب بالتعاون مع المملكة العربية السعودية (لحل الأزمة الأوكرانية)، أعتقد أن هذا هو الاتجاه الصحيح.. الخطوات التي يتم اتخاذها سليمة".

وأضاف أن "قطر عرضت منذ بداية الأزمة أن تلعب دور الوسيط، ولكن بسبب التعقيد الخاص للوضع، قررت التوسط في قضايا معينة، على وجه الخصوص، بشأن عودة الأطفال الأوكرانيين والروس إلى عائلاتهم".

وقال: "حاولنا أن نكون وسيطا في ملف الطاقة لكن الأمر لم ينجح". مشيرا إلى أن "قطر كانت تتحرك بهدف وضع الأساس لكي يتمكن شخص مثل ترامب من القدوم وإبرام اتفاق سلام".

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في وقت سابق، عن ترحيب المملكة باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف أن جدول أعمال الاجتماع الأمريكي الأوكراني في السعودية الأسبوع المقبل سيشمل مناقشة أساسيات اتفاق تسوية وهدنة لمدة ستة أشهر.

وأكد المبعوث الأمريكي، أن "زيلينسكي اعتذر وأبدى استعداده للعمل على تحقيق السلام"، موضحا أن "الاجتماع المقبل بين كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الأسبوع المقبل في السعودية، سيرسل إشارة جيدة إلى موسكو".