دعم إضافي لبطاقات التموين في رمضان.. اعرف التفاصيل

كتبت – بتول عصام

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، أعلنت الحكومة عن صرف دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا المقيدة على البطاقات التموينية، ليستفيد منه 10 ملايين أسرة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه.

وتم إقرار إضافة 125 جنيهًا للبطاقات التي تشمل فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك لمدة شهرين، على أن يبدأ الصرف من شهر رمضان 2025.

في الوقت نفسه، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب اللحوم والدواجن وياميش رمضان والخضروات والفاكهة، عبر فروع معارض "أهلا رمضان" والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع المحافظات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الوزارة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، تخفيفًا للأعباء المعيشية عن المواطنين خلال الشهر الكريم.