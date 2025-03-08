حملات مكثفة للطب البيطرى لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بالبحيرة بعد عقر أطفال

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، حملات مكثفة لمواجهة انتشار الكلاب الضالة بكافة مراكز المحافظة، بالتعاون مع مديرية الصحة والوحدات المحلية.

جاء ذلك بعد عقر كلاب ضالة لعدد من المواطنين بقرى مركز إيتاى البارود منهم اطفال صغار مما أدى إلى إصابتهم بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حميات دمنهور للعلاج والحصول على المصل الخاص بعقر الكلاب وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وتم إخطار الإدارة البيطرية والوحدة المحلية بمركز إيتاى البارود لاتخاذ شؤونهما.

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لمكافحة انتشار الكلاب الضالة بكافة مناطق المحافظة خاصة المناطق الريفية والنائية.

ووجهت محافظ البحيرة بتنفيذ خطة متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة، بمشاركة إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطرى.