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حماس: نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وتيسير تدفق المساعدات

السبت، 08 مارس 2025 10:28 م
حماس: نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وتيسير تدفق المساعدات غزة
محمد شرقاوى

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قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، إننا نثمن جهود مصر في وقف مخطط التهجير وفي تسهيل تدفق المساعدات، مضيفا أن وفد الحركة بحث بالقاهرة الدخول في المرحلة الثانية وضمان تدفق المساعدات لغزة. 

وأضاف خلال المداخلة، أن القمة العربية كانت مهمة جدا ومخرجاتها أيضا وأهمها رفض أي محاولات للتهجير، ومصر بذلت جهودا كبيرة لتوحيد الصف الفلسطيني، ووافقنا على أن تتسلم لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحتها مصر العمل بقطاع غزة.

وتابع أن الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة صارت خطة عربية بعدما حظيت بتوافق وإجماع عربي في قمة القاهرة، والدبلوماسية العربية نجحت في تحويل مخرجات قمة القاهرة إلى مخرجات دولية، ويجب تشكيل حكومة توافق وطني من شخصيات فلسطينية مستقلة تقوم بواجبها في غزة والضفة. 

وأوضح أن العمل على توحيد المؤسسة الوطنية الفلسطينية حتى يتم إجراء انتخابات عامة، ونؤكد استعدادنا للمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.







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