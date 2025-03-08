حالة الطقس اليوم السبت 8-3-2025 بجنوب سيناء.. الصغرى بسانت كاترين 4 درجات

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم السبت 8-3-2025 طقس دافئ نهارا بارد ليلا والرياح نشطة 26 كيلو فى الساعة وسحب وغيوم وفرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا.

وفيما يلى درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء:

سانت كاترين العظمى: 17 درجة الصغرى 04 درجات

راس سدر العظمي 22 الصغرى 12 درجة

طور سيناء العظمى 23 درجة الصغرى 14 درجة

شرم الشيخ العظمي 24 درجة الصغرى 16 درجة

طابا العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقسا مائلا للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، دافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، باردا ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.