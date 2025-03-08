اليوم السابع
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جمعية المحاربين القدماء تنظم مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد

السبت، 08 مارس 2025 03:09 م
جمعية المحاربين القدماء تنظم مؤتمراً صحفياً بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد جمعية المحاربين
كتب ـ زكى القاضى

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تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم الذى يوافق التاسع من مارس كل عام ، نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أنشطة وفعاليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام.

وأكد اللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم تخليداً لذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والتى عكست مسيرته مدى تلاحم القائد مع جنوده فى الصفوف الأمامية ، وأن ذلك الإحتفال يأتى تأكيداً على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بالغالى والنفيس لتبقى راية الوطن عالية خفاقة ، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تقديم كل أوجه الدعم لتحقيق الرعاية الصحية والرياضية والإجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية تقديراً لما قدموه من تضحيات وما حققوه من بطولات ستظل مبعث فخر وإعتزاز لشعب مصر العظيم جيلاً بعد جيل .

 







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