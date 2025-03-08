تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع بالخصوص.. تسع 12 ألف صائم

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، تنظيم أكبر مائدة إفطار مجمع، والتى ضمت حوإلى 12 ألف مواطن من الصائمين اللذين تنأولوا وجبات الإفطار كتفا إلى كتف عبر مائدة "وطن واحد"، التى تزينت بأعلام مصر، حيث ضمن المائدة مسلمين ومسيحيين، وسط فرحة كبيرة من المشاركين.

وجرى التنظيم بمنطقة شارع الرشاح بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، لمنع تعطل الحركة المرورية بالمنطقة منذ صباح اليوم وحتى الآن، وجاء شعار الإفطار اليوم "مائدة وطن واحد".

وشهد الإفطار الموحد بمنطقة الخصوص تزيين المائدة بأعلام مصر بألوأنه "الأحمر والأبيض والأسود"، دليلا على روح الترابط والإخاء بين المواطنين من الصائمين على المائدة بمنطقة الخصوص.

وأوضح النائب حسن عمر حسنين، منسق الإفطار المجمع، أنه جرى إقامة أكبر مائدةٌ افطار رمضان فى منطقة الخصوص حيث ضمت المائدة أكثر من 12 ألفا مواطن ومواطنة، من أبناء شبرا الخيمة بمشاركة جميع فئات المجتمع من مسلمين وأقباط وشخصيات عامة واعضاء مجلس نواب وعمال نظافة.

وأوضح، أن حفل الإفطار شهد توزيع جوائز العمرة للمواطنين، وسط فرحة كبيرة وإطلاق الزغاريد، كما حضر عدد كبير من الأهإلى الذين خرجوا من البيوت فى شكل حضارى يعكس الروح الوطنية.

وأضاف، أن الإفطار شارك به كافة فئات المجتمع من أطفال وكبار وشيوخ وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعمال النظافة والمسلمين والأقباط، فيما عبر الأهإلى عن سعادتهم بالاجواء الرمضانية والروح الجميلة.