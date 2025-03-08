تكريم 85 طفلاً من حفظة القرآن الكريم فى أسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

كرمت إدارة مسجد عمر بن الخطاب بإدارة أوقاف أسوان، تحت إشراف الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف، وحضور الشيخ رمضان أمين، إمام وخطيب المسجد، نحو 85 طفلاً وطفلة من حفظة القرآن الكريم، ضمن جهود مكتب تحفيظ القرآن بالنشاط القرآنى لوزارة الأوقاف.

وتم توزيع جوائز على الأطفال عينية ودينية على الأطفال الـ85 والمستهدفين من خلال الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 17 سنة، مؤكدين أن التحفيظ مستمر على مدار السنة ويتم تنظيم مسابقات وتوزيع جوائز من فترة لأخرى لتحفيظ الأطفال وتشجيعهم على حفظ كتاب الله.

وفى السياق، اختتمت إدارة المسجد نشاط مقرأة الجمهور، إحدى أنشطة الأوقاف التى تستهدف تصحيح التلاوة للمصلين، بحيث يقوم كل شخص بقراءة عدد من الآيات، ثم يكمل الشخص الجالس بجواره، بينما يصحح الإمام أخطاء التلاوة ويتم ذلك بشكل أسبوعى يشارك فيه نحو 30 شخصاً أو أكثر بحسب المصلين.

ومسجد عمر بن الخطاب هو أحد مساجد مدينة أسوان بمنطقة الشيخ هارون، التابع لإدارة أوقاف أسوان، وتم الانتهاء من إحلال وبناء المسجد على الطراز الحديث، مع تقسيم المسجد لمصلى للرجال وآخر للنساء وسندرة ومكتب تحفيظ القرآن الكريم ومكتبة إسلامية ويتردد عليه عشرات المصلين ومن بينهم طلاب كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر الشريف فرع أسوان.



المصلون



إمام المسجد الشيخ رمضان أمين



تسليم شهادات وجوائز على الفائزين



تكريم حفظة القرآن الكريم من الأطفال



تكريم حفظة القرآن



تلاوة القرآن



حلقات القرآن الكريم



مقرأة الجمهور