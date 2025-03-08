تعرف على تفاصيل وأهداف قسم العمارة بكلية فنون جميلة المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

تضم كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة 5 أقسام هي: العمارة، النحت، التصوير، الجرافيك، والديكور، ويعتبر قسم العمارة واحدا من الأقسام المهمة؛ لذا نقدم تفاصيله وأهدافه عبر السطور المقبلة.

مكتسبات خريج قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة

يسعى قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة لإعداد معماري مبدع ومواكب للتطور ذو خلفية علمية وفنية متميزة، وقادر على المنافسة المحلية والإقليمية والدولية من خلال تقديم خدمات تعليمية متطورة تعمل على تنمية قدراتهم الذاتية؛ لتلبية متطلبات سوق العمل، ولتقديم الخدمات العلمية والبحثية والاستشارات في مجال التخصص تعمل على خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وبما يتوافق مع قيم المجتمع المصري والعربي.

ويلتزم القسم بتقديم خدمات تعليمية متميزة تعتمد على مقررات مواكبة لمعايير الجودة تتبع الأسلوب العلمي باستخدام التقنيات الحديثة ومرتبطة بالواقع المحلي ومواكبة للتطور العالمي مع مراعاة أخلاقيات المهنة وذلك لخدمة البيئة والمجتمع والمحافظة على هويته المعمارية.





أهداف قسم العمارة

يهدف القسم إلى تحقيق رسالته من خلال ثلاثة محاور رئيسية كما يلي:





1- التدريس والتعليم

2- الأبحاث العلمية

3- إدارة القسم

أنشطة قسم العمارة

- المؤتمرات والندوات:

- الرحلات العلمية:

- تخريج معماري مبدع وممارس متعدد التخصصات قادر على بناء علاقات قوية بين فنون العمارة والأنظمة المتطورة المختلفة التي تدعم المجتمع المدني ومؤسساته.- تخريج معماري يعمل على حل المشكلات؛ مفكر نقدي قادر على تطوير حلول التصميم المتكاملة وصياغة البدائل واتخاذ القرارات لتحقيق التطلعات المحلية والإقليمية للتنمية مع احترام أخلاقيات المهنة من خلال المشاركة في وضع الحلول العلمية والتطبيقية للمشاكل الحالية.- تلبية حاجات المجتمع من المتخصصين والمبدعين في مجالات التصميم والإنشاء المعماري وتنسيق الموقع وتخطيط المدن قادراً على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مستوعباً لكافة العلوم والتطورات والتقنيات في مجال التخصص يجمع بين المعرفة والمهارات العلمية المختلفة وفقاً للمعايير الأكاديمية المحلية والعالمية في التخصصات المناظرة.- تمكين الطلاب فكريًا ومعماريًا ذو مواصفات الجودة العالمية يتقنون تطوير المباني من الداخل والخارج، والتنسيقات الحضرية وتخطيط المدن، وإدارة المشروعات الهندسية المختلفة.- تقديم خدمة تعليمية مميزة وذلك باتباع أحدث طرق التدريس والتدريب وتطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية، ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والاستفادة من الدراسات والبحوث في مجال التخصص واستخدام الوسائل المتاحة من تكنولوجيا التعليم.- مواكبة أحدث أساليب وتقنيات الحاسب الآلي في استنباط وإبداع تشكيلات وتكوينات معمارية. تحسين الذوق العام وتأصيل الانتماء عن طريق عمارة متوافقة مع المناخ الثقافي والمورث الحضاري والاستفادة من مفردات العمارة الحديثة والعالمية في تطوير العمارة المصرية؛- تطوير البيئة المحلية ومواجهة العشوائية في العمارة والعمران، وتطوير العمارة المحلية من خلال التطبيقات والاتجاهات المعمارية الحديثة (العمارة المستدامة، الخضراء، الذكية، الديناميكية، تكنولوجيا النانو، الطاقات المتجددة) والإلمام بمواد البناء والتشطيب الحديثة.- تعزيز البحث العلمي الذي يواكب التحديات المحلية والاهتمامات والاتجاهات الدولية.- توفير الفرص للطلاب والخريجين الجدد في البحث العلمي من خلال الشراكة مع المؤسسات التعليمية والبحثية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.- المشاركة العلمية والأكاديمية في المؤتمرات والندوات العلمية لخدمة المجتمع المصري في مجالات التخصص.- تعزيز وفتح قناة للشراكة مع المؤسسات المحلية والوطنية وتقديم المشورة المعمارية.- تطوير وتوفير فرص التطوير المهني التي تلبي المتطلبات والاتجاهات العالمية؛ تعليم وتدريب الطلاب لتحقيق المستوى المطلوب من الكفاءة والمعرفة والمهارة من خلال برامجه ومقرراته الدراسية وأساليب التعليم المتطورة.- التركيز على القضايا البحثية الجديدة المتعلقة بالعمارة لمواكبة التطورات العالمية.- بناء حوار دائم مع المجتمع المدني والحكومة للمشاركة في إنماء المجتمع.الارتقاء بمهنة العمارة من خلال ربط الدراسة النظرية والعلمية بالمجتمع والبيئة المحيطة.يسعي القسم إلى تحقيق العديد من الأنشطة، من أهمها:يسعي القسم إلى تجهيز يوم علمي متخصص في مجال العمارة بما يتواكب مع التقنيات والاتجاهات المعمارية الحديثة والموضوعات والمشاكل المجتمعية من الناحية المعمارية والتخطيطية المعاصرة وكيفية حلها، بالإضافة إلى عدة ندوات متخصصة.يهتم قسم العمارة بالرحلات العلمية والتي يسعي لتجهيزها في الفترة القادمة بما يتلاءم مع ما يتم دراسته بالمقررات الدراسية المختلفة ومنها الرحلات التي تهتم بدراسة التراث المعماري المصري من خلال مواد تاريخ الفن والعمارة ودراسات الموقع لمواد التصميم المعماري والتخطيط حتى يتمكن الطالب من عمل الدراسات التحليلية للمشروع على أرض الواقع ولكي تتسم دراسة المشروعات على مستوى التصميم المعماري أو العمراني بالواقعية، والزيارات الميدانية التي تهتم بدراسة تقنيات البناء المختلفة حيث يقوم الطلاب بالزيارات للمواقع ذات المشروعات الكبرى والمهتمة بالتقنيات العالية والمتطورة من خلال مواد الإنشاء المعماري والتصميمات التنفيذية، والزيارات الميدانية للدراسات التمهيدية لمشروع التخرج حتى تكون المشروعات عملية ومرتبطة بالواقع.

- التدريب الصيفي:

- مشروع التخرج:

يقوم القسم بتشجيع الطلاب بالفرق المختلفة على أداء التدريب الصيفي بالمواقع والجهات المختلفة.يعد مشروع التخرج لطلاب المستوى الخامس ترجمة لجميع المهارات التصميمية المكتسبة طيلة فترة الخمسة سنوات الدراسة بالكلية. لذلك يهتم قسم العمارة باختيار نوعية تلك المشاريع. والتي تتسم بخدمة المجتمع والإقليم الواقعة به الكلية. وكذلك يراعي بها توجيهات الدولة لدعم وتنشيط المجتمعات الجديدة.