تحرير 953 محضرا متنوعا فى حملة لمديرية التموين بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج، برئاسة الدكتور سامح التونى وكيل وزارة التموين بسوهاج، حملات تموينية مكثفة، أسفرت عن تحرير 953 محضرا متنوعا بمراكز المحافظة.

وقال الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، إن المحاضر المحررة عبارة عن 843 مخالفة للمخابز والمطاحن، وعدد 110 محاضر مخالفات في مجال الأسواق، مؤكدا استمرار تنفيذ تكثيف الحملات بجميع مدن وقرى المحافظة، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، وتكثيف الحملات التموينية، على أماكن بيع وتداول السلع الغذائية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، وتعزيز الجهود المبذولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة.