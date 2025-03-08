اليوم السابع
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بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة

السبت، 08 مارس 2025 07:26 م
بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين على قناة الحياة صلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين
رامى محيى الدين

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تقدم قناة الحياة، بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من مسجد الحسين، ويؤم المصلين فى صلاة العشاء والتراويح طوال شهر رمضان مجموعة من كبار المشايخ وعلماء الأزهر.

وتذيع قناة "الحياة" شعائر صلاة العشاء والتراويح على مدار الشهر الكريم بصوت كبار القراء، من بينهما القارئ الطيب دكتور أحمد نعيع والقارئ الشهير عبدالفتاح الطاروطي.

يؤم المصلين العديد من القراء مثل القارئ الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ أحمد تميم المراغى والشيخ أحمد عوض أبو فيوض والكثير من مشاهير قراء القرآن الكريم.

يأتى ذلك ضمن احتفاء شبكة تليفزيون "الحياة" بشهر رمضان المبارك، وضمن مجموعة من التغطيات والبرنامج والمسلسلات المقرر عرضها على شاشتها خلال هذا الشهر.







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صلاة العشاء

صلاة التراويح

قناة الحياة

مسجد الحسين






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