انضمام جامعة سوهاج لفئة Q2 بتصنيف سيماجو الإسباني لعام 2025

سوهاج محمود مقبول

تلقى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، تقريرًا من وحدة التصنيف الدولي حول تحقيق الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف سيماجو (Scimago) العالمى للمؤسسات البحثية والأكاديمية لعام 2025، حيث تم إدراج الجامعة ضمن فئة Q2 بالمؤشر الإجمالي Overall.

وأكد النعماني علي ان الجامعة مستمرة في تحقيق قفزات متقدمة في العديد من التصنيفات، حيث يعد تصنيف سيماجو (Scimago) للمؤسسات البحثية والأكاديمية من أهم التصنيفات العالمية، ويأتى ذلك استمرار للجهود الحثيثة التي تبذلها لتعزيز مكانتها الرائدة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح النعماني أن الجامعة جاءت بالمركز 29 على مستوى الجامعات المصرية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية بمصر.

وحققت مرامز متقدمة في عدد 15 موضوعا رئيسيا على مستوى الجامعات المصرية كالتالي: العلوم الزراعية والبيولوجية بالمركز (20)، والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية بالمركز (12)، والمحاسبة وإدارة الأعمال بالمركز (22)، والكيمياء بالمركز (5)، وعلوم الحاسب بالمركز (30)، وعلوم الأرض بالمركز (1)، والطاقة بالمركز (19)، والهندسة بالمركز (29)، وعلوم البيئة بالمركز (11)، والرياضيات بالمركز (18)، والطب بالمركز (32)، وعلم السموم والصيدلة بالمركز (17)، والفيزياء وعلم الفلك بالمركز (24)، والعلوم الإجتماعية بالمركز الثاني، والطب البيطري بالمركز (27)، كما ظهرت بعدد 27 تخصصا فرعيا، مضيفاً أنها حققت بمؤشر البحث العلمي المركز 21 على المستوى المحلي، و المركز 40 بمؤشر الابتكار، وبمؤشر التأثير المجتمعي المركز 24 على مستوى الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عمرو عبد الحميد مدير التشر العلمي بالجامعة أن SCImago يصنف المؤسسات الأكاديمية والبحثية من خلال مؤشر مركب يجمع بين أداء البحث ومخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي المقاس من خلال ظهورها على شبكة الإنترنت، كما يشير تصنيف البحث إلى حجم وتأثير وجودة مخرجات البحث للمؤسسة. ويُحسب ترتيب الابتكار بناءً على عدد طلبات براءات الاختراع الخاصة بالمؤسسة والاستشهادات التي يتلقاها ناتجها البحثي من البراءات. أخيرًا، يعتمد الترتيب المجتمعي على عدد صفحات موقع المؤسسة على الويب وعدد الروابط والإشارات من شبكات التواصل الاجتماعي.

يستخدم تصنيف سيماجو معايير موضوعية ويعتمد في تقاريره على قواعد بيانات اسكوبس لدار النشر العالمية السيفير، وأن الوزن النسبي للمؤشرات الرئيسة هي كالتالي، الأداء البحثي ويمثل 50٪ والابتكار ويمثل 30٪ والتأثير المجتمعي ويمثل 20٪ من الوزن النسبي للتصنيف ويشترط ان تنشر المؤسسة ما لا يقل عن 100 بحث يصنف بقواعد بيانات اسكوبس في عام التقييم.