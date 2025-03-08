اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 38 رحلة دولية من بين 154 رحلة أسبوعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم السبت، 38 رحلة طيران دولية اغلبها اوربية من بين 154 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبلة، ويعد وصول اليوم اعلى معدلات الوصول الاسبوعية، وارتفعت معدلات الوصول عن الاسبوع الماضى بواقع رحلتين، حيث استقبل المطار الاسبوع الماضى 152 رحلة والاسبوع الحالى يستقبل 154 رحلة دولية اغلبها اوروبية

وتجرى السلطات المختصة داخل المطار عملية تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم إلى الفنادق المقرر إقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وحسب جداول وصول الرحلات يستقبل اليوم المطار 38 رحلة طيران بينها 4 رحلات من المطارات الالمانية، و16 رحلة من المطارات البولندية، و4 من التشيك، و8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من بلجيكا، ورحلتين من هولندا، ورحلة من المجر، ورحلة من سويسرا واخرى من النمسا .



يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت حتى اليوم الجمعة المقبلة، 152 رحلة طيران من 12 دولة حول العالم أغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.