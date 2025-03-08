اليوم السابع: وزير الخارجية يؤكد على حشد الدعم الدولى لخطة إعادة إعمار غزة

تناول عدد اليوم السابع المطبوع الصادر صباح غد، عددا من الملفات والتغطيات الإخبارية الهامة، كان أبرزها: وزير الخارجية يؤكد على حشد الدعم الدولى لخطة إعادة إعمار غزة.. فى يوم المرأة العالمى.. سيدة الأرض الفلسطينية تعانى من الجرائم الإسرائيلية أكثر من 12 شهيدة برصاص الاحتلال.. 298.3 مليار جنيه قيمة الاستثمارات بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بنهاية ديسمبر الماضى



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