المدارس تحذر الطلاب من عدم حضور امتحان الشهر: يخفض درجاتك

كتب محمود طه حسين

طالبت المدارس التلاميذ والطلاب بصفوف النقل بحضور تقييمات شهر مارس والتى تنطلق غدا الأحد وحتى 16 مارس الجارى، مؤكدة على أن الغياب عن التقييمات وعدم حضور الامتحان يخفض درجات الطالب، حيث أن امتحان الشهر مخصص لها درجات تدخل ضمن أعمال السنة للطلاب حيث أن امتحان الشهر للصفوف من الثالث الابتدائي حتى السادس مخصص له 5 درجات بأعمال سنة .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه بالنسبة لتوزيع درجات التقييم للفصل الدراسي لطلاب للصفين الأول والثانى الإعدادى تكون بنسبة 100% لكل مادة دراسية واحدة أو نشاط تربوي واحد للصفين الأول والثاني الاعدادي على النحو التالي : امتحان الفصل الدراسي الواحد : 30 % واختبار شهري : 15 % واختبار شهري ثاني : 15 % والسلوك والمواظبة : 10% وكراس الواجب : 10% والاختبارات الأسبوعية : 20%.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى درجات اختبار الشهر لطلاب الثانوى العام بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن الفصل الدراسي يضم اختبارين شهريين، ويستهدف اختبار الشهر الأول مارس الجارى أجزاء المقرر التي تم تدريسها في فبراير الماضي بنسبة 15% من الدرجات، كما يستهدف الاختبار فى الشهر الثاني أجزاء المقرر التي يتم تدريسها بنسبة 15%،حيث يعقد الاختبار الثانى فى أبريل المقبل.



