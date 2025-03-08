الكنيسة الأرثوذكسية تحيى ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس غدَا

كتبت – بتول عصام

تحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الأحد، ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ116، حيث تُقام القداسات والعظات الروحية في الكنائس والأديرة.

كما يتوافد آلاف الأقباط من مختلف المحافظات، إلى طاحونة البابا كيرلس السادس بمصر القديمة ودير مارمينا بمريوط حيث يرقد جسده الطاهر، للصلاة والتبرك بسيرته العطرة، مستذكرين فضائله الروحية وإنجازاته التي لا تزال حاضرة في وجدان الكنيسة القبطية حتى اليوم.

يذكر أن البابا كيرلس السادس وُلد في 2 أغسطس 1902م، باسم عازر يوسف عطا، وتوجه عام 1927 إلى دير البراموس بوادي النطرون، إذ قضى قرابة تسعة أشهر تحت الاختبار، ثم تمت رهبنته في 25 فبراير 1928 باسم الراهب مينا البراموسي. عاش في الدير نحو أربع سنوات، ثم التحق بالمدرسة اللاهوتية بحلوان لمدة عام، ليحصل على العلوم الكنسية واللاهوتية، ورُسم قسًا عام 1931 ثم قمصًا عام 1945.