الصحة العالمية: ارتفاع إصابات فيروس إيبولا السودان في أوغندا لـ14 حالة

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إنه منذ الإعلان عن تفشى مرض فيروس ايبولا السودان فى أوغندا فى 30 يناير 2025، وحتى 5 مارس 2025، تم الإبلاغ عن إجمالى 14 حالة (بما فى ذلك 12 حالة مؤكدة وحالتان محتملتان)، بما فى ذلك 4 وفيات.

فى 1 مارس 2025، أصدرت وزارة الصحة بيانًا صحفيًا يؤكد الحالة العاشرة، كان المريض طفلًا يقل عمره عن 5 سنوات، وقد توفى فى مستشفى مولاجو فى 23 فبراير 2025، وحتى 5 مارس، تم الإبلاغ عن حالتين مؤكدتين إضافيتين ووفاتين محتملتين مرتبطتين بهذه الحالة، كلتا الحالتين تم إدخالهما حاليًا إلى مرافق العلاج.

تلقت ثمانى حالات مؤكدة الرعاية فى مراكز العلاج فى العاصمة كامبالا وفى مبالى وتم تسريحها فى 18 فبراير 2025، وحتى 5 مارس 2025، تم تحديد 192 مخالطًا جديدًا وهم قيد المتابعة فى كامبالا ونتوروكو وواكسو.

وفى غياب اللقاحات والعلاجات المرخصة للوقاية من فيروس ايبولا السودان وعلاجه، فإن خطر التأثير الخطير المحتمل على الصحة العامة مرتفع.