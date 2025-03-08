الرقابة على الصادرات والواردات تحصل على اعتماد دولي لوحدة اختبار الكفاءة الفنية

إسلام سعيد

أعلن المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن حصول وحدة اختبار الكفاءة الفنية التابعة للهيئة على اعتماد من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) في مجموعة واسعة من الاختبارات، يشمل الاعتماد اختبارات الكفاءة الفنية الكيميائية للسبائك المعدنية، المنسوجات، الجلود، الأغذية، والأعلاف.



يأتي هذا الاعتماد تأكيدًا على التزام الهيئة بتطبيق أعلى معايير الجودة لضمان سلامة المنتجات وحماية المستهلك المصري.



وأوضحت الدكتورة سحر شافعي، رئيس وحدة اختبارات الكفاءة الفنية للمختبرات، أن الوحدة تقدم خدماتها في مجالات متنوعة تشمل كيمياء الغذاء، الاختبارات الكيميائية للمواد والسبائك المعدنية، اختبارات المستهلك، الاختبارات البيئية والكهربائية.

وأشارت إلى أن اختبارات الكفاءة الفنية تعتبر من أهم متطلبات المعامل التي تسعى للحصول على الاعتماد والمعامل المعتمدة وفقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO/IEC 17025، وذلك للتحقق من أداء المعامل المعتمدة وضمان جودة النتائج المعملية.



تتوسع الوحدة في خدماتها على المستوى العالمي، حيث تعمل في مجالات كيمياء الغذاء، الاختبارات الكيميائية، واختبارات سلامة المستهلك، بمشاركة معامل الهيئة في فروعها المختلفة ومعامل تابعة لجهات حكومية أخرى وشركات القطاع الخاص داخل مصر وخارجها من دول مثل السعودية، تونس، الإمارات، الأردن، والصين.



وتستعد الوحدة لإضافة مجالات جديدة تشمل الألوان الصناعية في المشروبات، العناصر الثقيلة في المياه والأغذية، السموم الفطرية في الألبان، صبغات السودان في الصوصات الحارة، والعناصر الثقيلة في الأغذية.



يُذكر أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، كان قد افتتح وحدة الاختبارات الفنية في 20 يوليو 2024.



تسعى الهيئة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز جودة المنتجات المصرية وضمان سلامة المستهلك، وتأكيد مكانتها كجهة مرجعية موثوقة في مجال الرقابة على الصادرات والواردات.