اليوم السابع
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الدستورية تحتفل بعيد القضاء الدستورى وتصدر "المستحدث من مبادئ المحكمة 2024"

السبت، 08 مارس 2025 02:16 م
الدستورية تحتفل بعيد القضاء الدستورى وتصدر "المستحدث من مبادئ المحكمة 2024" المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
كتب إبراهيم قاسم

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احتفلت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بيوم القضاء الدستوري المصري، المحدد له 6 مارس سنويًا، الذي يوافق الانعقاد الأول لجلسات المحكمة العليا.

وبهذه المناسبة صدر مؤلف تحت مسمى "المستحدث من مبادئ المحكمة خلال عام 2024"، تضمن واحدًا وستين مبدأ دستوريًا جديدًا، تم استخلاصها من أحكام المحكمة التي أصدرتها خلال العام الماضي، وقد أعد المؤلف المكتب الفني تحت اشراف المستشارين محمود غنيم، ومحمد أيمن سعد الدين- نائبي رئيس المحكمة، وتم نشره ورقيًا، وإلكترونيًا على موقع المحكمة.


 







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عيد القضاء الدستوري

يوم 6 مارس

الاحتفال بعيد القضاء الدستوري

يوم القضاء الدستوري

يوم القضاء الدستوري المصري

المستشار بولس فهمي

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