الأونروا: الاحتلال يدمر منازل للنازحين بمخيمات الضفة الغربية

كتبت: هند المغربي

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن قوات الاحتلال الإسرائيلية بدأت في هدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس للاجئين، بعد تدمير أكثر من عشرين منزلا في طولكرم.

وأضافت الوكالة الأممية إلي أن عمليات الهدم تجري في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس في حين أن معظم سكان المخيمات، وهم عشرات الآلاف من الناس، نازحون وغير قادرين على العودة إلى منازلهم.

فيما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من أن العملية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية مازالت تخلف أثرا إنسانيا وخيما ووفقا لتقييم جديد أجراه مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والأونروا لنحو 12 ملجأ عاما، فإن النازحين يقيمون في ملاجئ عامة في جنين وطولكرم، ويفتقرون إلى المياه، والأدوية، والأسِرة، ومرافق الصرف الصحي، فضلا عن مواد العناية الشخصية ومواد التنظيف.

وأوضح المكتب الأممي أن أقل من نصف الأشخاص الذين قابلتهم الفرق التي قامت بالتقييم، قالوا إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام، حيث قلل العديد منهم من تناول وجبات الطعام أو تخطوها، كما أن الأطفال غير قادرين على الذهاب إلى المدرسة.