اتحاد العمال: المرأة العاملة شريك أساسى في مسيرة التنمية وبناء الدولة المصرية

كتبت آية دعبس

أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن المرأة المصرية كانت على مر العصور ومازالت شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وقدمت تضحيات كبيرة في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.

وأشار البدوى، في تصريحات صحفية له، إلى أن مصر والعالم تحتفل في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، وهو مناسبة للتأكيد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية العاملة في بناء الدولة المصرية الحديثة.

ووجه البدوي تحية تقدير وإجلال واحترام للمرأة المصرية بصفة عامة، والمرأة العاملة بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة، قائلا: في هذه المناسبة، نؤكد على دعمنا الكامل لجهودها في بناء الوطن، ونوه إلى أن المرأة المصرية العاملة تساهم في مختلف القطاعات، بدءًا من التعليم والصحة، وصولًا إلى الاقتصاد والسياسة.

وذكر البدوي أنها أثبتت ايضا جدارتها في تولي المناصب القيادية، وأظهرت قدرة فائقة على تحقيق النجاح في مختلف المجالات، لافتا إلى أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة ودعمها في مختلف المجالات، وقد تجلى هذا الاهتمام في العديد من المبادرات والقرارات، التي من بينها :تخصيص عام 2017 عامًا للمرأة المصرية، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق المرأة وتحميها من التمييز، زيادة تمثيل المرأة في البرلمان والمجالس المحلية والمناصب القيادية.

وأضاف نائب رئيس اتحاد عمال مصر،: أن المرأة المصرية حظيت بالعديد من المكتسبات فى الاستحقاقات الدستورية وقانون العمل الجديد، كان أبرزها: ضمان المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وحماية المرأة العاملة من التمييز والعنف في مكان العمل، وكذلك توفير فرص متكافئة للمرأة في الحصول على التعليم والتدريب والعمل، ومنح المرأة العاملة إجازات أمومة ورعاية للطفل، بالإضافة ألى توفير بيئة عمل آمنة وصحية للمرأة.

وأكد أن المرأة المصرية تعد شريكًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتمكينها وتعزيز دورها في المجتمع هو ضرورة حتمية لتحقيق التقدم والازدهار لمصر.