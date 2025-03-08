إلغاء رحلات مصر للطيران لعدة مطارات ألمانية بسبب إضرابات نقابات العمال

كتب محمود عبد الغني

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، أنه في ضوء إعلان اتحاد نقابات العمال الألماني Ver.di عن تنظيم إضرابات في عدد من المطارات الألمانية يوم الإثنين القادم، والذي يؤثر على عدد من المطارات من بينها فرانكفورت وميونخ وبرلين ودسلدورف، تُعلن الشركة عن إلغاء رحلاتها رقم MS785/6 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى فرانكفورت والعودة إلي القاهرة و الرحلات رقم MS787/8 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى ميونخ والعودة إلي القاهرة والرحلات رقم MS731/2 التي كان من المقرر إقلاعها من القاهرة إلى برلين والعودة إلي القاهرة وذلك يوم الإثنين الموافق 10 مارس 2025.

وطالبت مصر للطيران عملائها الذين كان من المقرر سفرهم على هذه الرحلات ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصرللطيران.