أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت 8-3-2025 بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة فى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين، كما تستمر اليوم السبت 8- 3- 2025 فى طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وتوفير السلع الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.

-الطماطم 6 جنيهات.

-البصل 20 جنيها.

‏‎‏‎‏‎-البطاطس 10 جنيهات.

-الجزر 12 جنيها.

-بطاطا 12.5 جنيه.

-الخيار بـ 20جنيها.

-الباذنجان الأبيض بـ18.5 جنيها.

-الكوسة بـ 20جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس 18.5جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدي بـ 20جنيها.

-الفلفل الألوان بـ68 جنيها.

-الليمون بـ 75جنيها.

-الفاصوليا الخضراء 28جنيها.

-الموز البلدي بـ 32 جنيه.

-الفراولة 45 جنيها.

-اليوسفى 27 جنيها.

-الجوافة 35 جنيها.