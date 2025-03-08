أحلى فسحة على كورنيش الإسكندرية وصيد السنارة قبل الإفطار.. فيديو وصور

الإسكندرية - جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية، أجواء شتوية دافئة، مع بدء موجة دافئة جديدة بعد انتهاء نوة "الحسوم" التى شهدت خلالها الإسكندرية برق ورعد وهطول الأمطار الغزيرة على بعض المناطق، لتكون آخر النوات الممطرة على الإسكندرية خاصة مع نهاية شهر أمشير المعروف بالتقلبات الجوية الشديدة والحادة.

ومع الأجواء الشتوية الدافئة، خرج أهالى الإسكندرية للتنزه على الكورنيش والشواطئ، للتنزه والجلوس أمام البحر فى جلسة للترويح عن النفس وقراءة القرآن الكريم فى نهار رمضان، وخرج البعض الآخر لممارسة هواية صيد السنارة وتناول وجبة لذيذة من السمك.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن مفاجآت ينتظرها الطقس خلال الأسبوع الجارى، حيث تشهد البلاد بداية ارتفاع فى قيم درجات الحرارة من اليوم السبت بشكل تدريجى.

وأشارت إلى أنه متوقع أن تصل مع منتصف مارس لـ 26 و27 درجة عظمى فترة النهار وهى أعلى من المعدل فى مثل هذا الوقت من العام بحوالى 4 و5 درجات، والسبب فى هذا الارتفاع يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية ومرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، يسود معها أجواء ربيعية مائل للحرارة، كما نلاحظ وجود فروق كبيرة بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.

ويشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، فى الإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12.



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الصيد-مع-الاجواء-الدافئة



الكورنيش-و-الشواطئ-بالاسكندرية



المناطق-الصخريه



جلسة-على-البحر-للترويح-عن-النفس7



سلى-صيامك-بالصيد5



سلى-صيامك-على-الكورنيش