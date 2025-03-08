أجواء شتوية رائعة وشمس مشرقة في الصعيد.. مباشر من سوهاج (فيديو)

سوهاج محمود مقبول

قم تليفزيون "اليوم السابع" اليوم السبت بثا مباشرا من محافظة سوهاج بعنوان "أجواء شتوية رائعة وشمس مشرقة في الصعيد.. مباشر من سوهاج.. حيث تناول البث حالة الطقس على مستوى المحافظة، حيث تناول البث سطوع الشمس والأجواء الدافئة التي شهدتها المحافظة بالإضافة درجات الحرارة الصغرى والعظمى.

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 8 مارس 2025 الموافق 8 رمضان، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية ، دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 09، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.