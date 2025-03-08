اليوم السابع
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آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك المصرية

السبت، 08 مارس 2025 03:00 م
آخر تحديث لسعر الريال القطرى اليوم السبت 8-3-2025 فى البنوك المصرية الريال القطري
كتبت ـ مروة الغول

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يحرص اليوم السابع على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وسجل سعر الريال القطرى اليوم  فى بعض البنوك الآتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
 

13.88جنيه للشراء.

13.92جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.96جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

 

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.95جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
 

12.84جنيه للشراء.

13.91جنيه للبيع.


 







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الريال القطرى اليوم

الريال القطري

سعر الريال القطرى اليوم

الريال القطرى






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